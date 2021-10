Des conditions d’âge fixées pour le CEP 2022

Les candidats à l’examen du Certificat d’Etude Primaire (CEP), session de 2022 sont soumis à des conditions d’âge.

Les candidats de sexe masculin dont l’âge se situe entre 10ans, 11ans, 12ans, 13ans et 14ans n’ont pas de souci à se faire.

Les écoliers âgés de moins de 10 ans sont tenus de faire une dispense d’âge de plus 1an pour être accepté.

Les candidats de sexe féminin dont l’âge se situe entre 10ans, 11ans, 12ans, 13ans, 14ans et 15ans sont autorisés.

Celles qui ont moins de 9 ans sont tenus de faire une dispense de plus 1 an et une dispense de moins 1 an est requise pour les candidates âgées de plus de 16 ans.

L’âge limite pour une candidature officielle est fixé à 17 pour les candidats de deux sexes.

17 ans et plus est la tranche d’âge fixée pour les candidats libres non inscrits dans une école.

