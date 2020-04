Des condamnations pour cybercriminalité et trafic de drogue

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a prononcé la condamnation le lundi 06 avril dernier lors d’une audience correctionnelle, de 05 personnes. Il leur est reproché des faits d’escroquerie par le biais d’un système informatique ou d’un réseau de communication, et de trafic de drogue. Parmi eux, 04 ont été condamnées à une peine de 15 ans de prison. Le 5ème a écopé d’une peine de 05 ans de prison dont 01 avec sursis.

Les mis en cause doivent payer une amende de 40,5 millions de francs CFA dans les caisses du Trésor public.

Dans le même dossier, la CRIET a ordonné l’acquittement au bénéfice de doute de 03 autres personnes.

