Des coiffeurs arrêtés avec les cheveux de leurs clients

Un groupe de coiffeurs a été surpris et châtié en début de semaine en plein sacrifice avec des cheveux de certains de leurs clients dans la commune de Toucoutouna.

La scène déplorable a été observée mardi dernier sur la route de la localité de Pélima où plusieurs coiffeurs de Toucountouna et de Kotopounga ont été surpris en plein sacrifice avec les cheveux de certains de leurs clients.

Selon nos sources, les populations de Kotopounga ayant aperçu ces coiffeurs indélicats avec un colis contenant des cheveux d’homme mixés de cauris et d’une tête de mouton, les ont conduits chez le roi de la localité.

Face à la situation, le chef coutumier leur a demandé de réparer le tort causé aux victimes. Il leur a été demandé d’immoler au pied d’un fétiche du village, une chèvre afin d’arrêter les éventuelles malédictions que leur acte aurait causé aux personnes dont les cheveux ont été utilisés.

Sortis des locaux du chef traditionnel, ils ont été cueillis par des jeunes du village qui les ont sérieusement châtiés. Certains d’entre eux ont été blessés et conduits à l’hôpital.

F. A. A.

5 juin 2020 par