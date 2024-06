Des citoyens appellent à l’édification d’un mémorial à la Place aux enchères

Après le déracinement de l’arbre centenaire de la Place aux Enchères (Place Chacha) à Ouidah, les citoyens appellent à l’édification d’un mémorial pour conserver et transmettre l’histoire aux générations futures.

Ouidah, ville-mémoire de l’esclavage et de la traite transatlantique a perdu l’un de ses témoins historiques. Le grand arbre de la Place aux enchères, connue sous le nom de place Chacha, a été déraciné suite à une pluie violente dans la nuit du dimanche 2 au lundi 3 juin 2024. La racine principale de cet arbre centenaire a cédé selon les constats. La chute de l’arbre a occasionné des dégâts matériels aux alentours.

Cet arbre n’était pas qu’un simple végétal. La place aux enchères où se situe cet arbre était autrefois le marché public aux esclaves où se faisaient les échanges et vente au Dahomey (actuel Bénin) lors de la traite négrière. Les esclaves destinés aux Amériques étaient troqués contre des marchandises. À l’instar de la porte du non-retour, (autre monument emblématique de Ouidah), cet arbre était témoin de l’histoire de l’esclavage. C’est un lieu de mémoire et de souvenir des souffrances et espoirs des milliers d’hommes et femmes vendus comme esclaves.

La place aux enchères a été rénovée par le gouvernement Talon dans le cadre du projet de reconstruction à l’identique de la cité historique de Ouidah. Elle a accueilli en août 2023, une partie des activités de la célébration de la Journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition (JISTNA) et plusieurs animations de l’agenda des Vodun Days.

Face à la disparition de cet arbre historique et la nécessité de préserver et de valoriser le patrimoine historique, les citoyens appellent à l’édification d’un mémorial en son lieu et place. L’idée est de créer une œuvre d’art symbolique dans l’objectif de perpétuer le souvenir de l’arbre disparu et de continuer à honorer la mémoire des victimes de la traite négrière. Le mémorial pourrait être une sculpture majestueuse représentant les racines profondes de l’arbre ; créant ainsi un lieu de vie et de mémoire au cœur de la ville. Ce serait une manière de conserver et de transmettre l’histoire aux générations futures.

Akpédjé Ayosso

