Des chefs d’entreprise visitent les œuvres royales

Les chefs d’entreprises nationales et multinationales exerçant au Bénin ont visité, mercredi 11 mai dernier, l’exposition diptyque ‘’Art du Bénin d’hier à aujourd’hui ; de la restitution à la révélation’’ ouverte au Palais de la Marina le 20 février 2022. Cette visite a été l’occasion pour ces responsables, de faire une immersion des œuvres royales et contemporaines en cours d’exposition à la présidence de la République.



Initiée par le ministère de l’économie et des finances, cette visite a permis à environ 40 chefs d’entreprises de se replonger dans l’histoire du Bénin, mais aussi de se convaincre de la grandeur de la vision du président de la République pour la culture et les arts.

Pour la directrice générale de MTN-Bénin, Uche UFODILE, c’est une dynamique mérite d’être soutenue. Et sa structure, rassure-t-elle, ne s’en dérogera pas.

Le directeur général adjoint de BGFIBANK BÉNIN, Franck BAKPE se dit fier de revoir les œuvres royales parties depuis plus d’un siècle et qui permettent aujourd’hui de révéler le Bénin au monde entier. Elles contribueront selon lui, à accroître son économie.

Le ministre de l’économie et des finances, et son collègue en charge du tourisme, de l’art et de la culture étaient au palais de la Marina à l’occasion de cette visite. Les deux membres du gouvernement ont eu une séance d’échanges avec les responsables d’entreprises sur la politique nationale de développement de l’industrie artistique du gouvernement.

Le secteur de la culture et de l’art est également un secteur économique majeur au Bénin, c’est le message important que le ministre du tourisme a adressé aux chefs d’entreprises.

Le gouvernement souligné Jean-Michel ABIMBOLA, est en train de réfléchir sur un texte sur le mécénat culturel. A cet effet, il n’hésitera pas rencontrer les chefs d’entreprises pour échanger avec eux afin de trouver le bon texte qui puisse susciter leur intérêt et qui puisse permettre « de booster cette industrie culturelle et créative », a-t-il ajouté.

Les acteurs du secteur privé de par leurs contributions et leur sens de respect du civisme fiscal, ont permis au gouvernement de financer ses projets à travers le budget national, a souligné le ministre d’État chargé de l’économie et des finances. L’industrie artistique fait-il savoir, est le vrai vecteur par lequel le Bénin pourra se hisser sur la même table que les grandes nations, si le pays fait de grands investissements sur ses artistes.

« Dans la catégorie dans laquelle le Bénin se positionne, considérez désormais que l’art est un pilier fort de notre économie », a rassuré Romuald WADAGNI. « Si grâce à l’art, les gens viennent au Bénin, ils vont consommer les services que vous produisez [...]. Il y a tout cet écosystème autour de l’industrie artistique que nous allons désormais promouvoir davantage », a expliqué l’argentier national.

Il a annoncé une rencontre qui permettra au gouvernement d’échanger avec les chefs d’entreprises sur la contribution de la fiscalité en tant qu’instrument de promotion et de soutien aux artistes.

F. A. A.

13 mai 2022 par