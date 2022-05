Des centaines de tonnes d’intrants arraisonnés

Les éléments de la Police Républicaine et les agents de la Douane béninoise ont arraisonné au cours de ce mois de mai 2022 des centaines de tonnes d’intrants agricoles. Ce lundi 23 mai 2022, le ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche Gaston Dossouhoui, et le directeur général de la Police républicaine ont co-animé un point de presse dans ce cadre.

Depuis début mai 2022, le gouvernement a formellement interdit de faire sortir du territoire national et/ou de revendre les engrais et intrants agricoles mis à la disposition des producteurs à des prix subventionnés. Ces mesures ont été prises pour stabiliser les prix de cession des intrants agricoles et intrants aux producteurs à un niveau soutenable. Il a été constaté que la mesure d’interdiction n’est pas respectée.

Du 08 mai au 22 mai, des centaines d’intrants agricoles ont été arraisonnés dans différentes communes du Bénin. Il y a eu également des arraisonnements de coton graines et d’herbicide (40 sacs de 50 kg d’engrais à Porga, 45,950 tonnes d’engrais NPK à Malanville, 3 tonnes d’insecticides à Datori en provenance du Togo, à Ouaké 60,4 tonnes d’engrais maïs Sodéco, à Malanville 1,250 tonne de NPK, 57 sacs de 50kg d’engrais à Madékali, 50 tonnes d’engrais Sodeco à Djougou et 40 tonnes d’engrais à Malanville dans la zone de Bodjékali).

Le gouvernement avait déjà mis garde, tous ceux qui seraient tentés d’organiser le détournement et la commercialisation frauduleuse des intrants.

« On a parlé au niveau des médias de proximité, communautaires et aussi et surtout des médias digitaux pour que personne ne dise je n’ai pas appris. Malgré cela, il se fait que des gens animés de mauvaise foi pour mettre à genoux l’économie du Bénin sont en train de faire sortir ces intrants », a relevé le ministre Gaston Dossouhoui.

La Police Républicaine a aussi interpellé des dizaines de personnes dans le cadre de l’opération de contrôle.

« Les contrevenants subiront la rigueur de la loi », a déclaré le directeur de la Police Républicaine, Soumaïla Yaya. Les populations sont invitées à dénoncer les détournements à travers deux numéros verts mis à leur disposition. (113 et du 166).

