Des centaines de nouveaux réfugiés au Bénin

Les habitants de la commune de Madjoari (Burkina Faso) ont fui leur localité à la suite de l’ultimatum d’une semaine donnée par des groupes armés pour quitter la zone. Des centaines de réfugiés ont déjà franchi les frontières du Bénin.

Les groupes armés contraignent les populations de la région de l’Est du Burkina Faso à quitter leur localité. « La commune de Madjoari située dans la région de l’Est a 14 000 habitants qui se sont vidés. 12 000 personnes ont fui. On dénombre 1 millier dans le territoire béninois et le reste réparti entre Nadiagou et Pama », a fait savoir le chargé à l’information de l’Association des ressortissants de la commune de Madjoari, lors d’une conférence de presse. Nassirou Dahani précise que six autres villages ont subi le même sort du fait des nombreuses attaques des groupes terroristes. A Madjoari, les groupes armés ont donné un ultimatum d’une semaine aux habitants pour quitter la localité. ’’ Vous partez, sinon on revient vous enterrer ’’, ont-ils averti. Conséquence : des centaines de déplacés se sont réfugiés au Bénin et d’autres se sont enfuis vers des zones moins menacées.

Au Burkina, les djihadistes sont en train d’envahir le nord et l’est du pays, où les violences ont déjà causé des milliers de morts et plus d’un million de déplacés en six ans.

M. M.

6 juillet 2021