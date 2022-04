Des centaines de motos arraisonnées à Porto-Novo

Les agents de police du 5e arrondissement de Porto-Novo ont arraisonné cette semaine des centaines de motos pour des infractions routières.

L’opération de répression des infractions au code de la route se poursuit dans la ville de Porto-Novo. Ce jeudi, Plus de 200 motos ont été mises en fourrière dans la ville capitale. Selon Frissons Radio, près de 400 motos ont été arraisonnées à Porto-Novo du mardi 12 au jeudi 14 avril 2022. Et pour cause de défaut de casque et non-respect du feu tricolore.

Avant de retirer leurs engins, les conducteurs doivent fournir la quittance de l’amende payée au trésor, le papier d’achat de la moto et une pièce d’identité du propriétaire.

A.Ayosso

