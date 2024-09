« Des centaines de milliers d’œuvres africaines sont parquées dans les sous-sols des musées »

Dahomey, c’est le nom d’un royaume de l’actuel Bénin, devenu colonie française de 1894 à 1960. Et le titre du film de la réalisatrice Mati Diop, qui sort en salles mercredi 11 septembre.

En 2021, vingt-six œuvres du trésor royal du Dahomey pillées par la France ont été restituées au Bénin. C’est ce voyage des entrailles du musée du Quai Branly jusqu’au Bénin que la cinéaste a suivi. Pour empêcher l’amnésie, l’oubli, et susciter des débats, en Afrique mais aussi en France et dans les autres pays européens.

L’émission fera aussi un détour par la crise politique actuelle, alors que Michel Barnier vient d’être nommé premier ministre et qu’Emmanuel Macron a refusé Lucie Castets, candidate de la coalition des gauches arrivée en tête des élections législatives.

Une émission présentée par Mathieu Magnaudeix.

Nos invité·es :

– Samuel Hayat, historien et politiste ;

– Mati Diop, cinéaste, réalisatrice de Dahomey ;

– Josea Guedje, doctorante qui a participé au tournage de Dahomey.

