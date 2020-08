Des candidats FCBE à Parakou étaient inéligibles

Après l’invalidation du siège d’Ousmane Traoré au conseil municipal de Parakou, la Cour suprême par décision numero 255/025/CA-ECM en date du 06 août 2020 avait invalidé le siège de la conseillère Ali Yerima Adiyath et son suppléant. Une décision qui a fait perdre la majorité à l’opposition. Certains citoyens avaient pensé à une manœuvre politique, voire une instrumentation de la justice. Mais à l’analyse de l’arrêt rendu par la Haute Juridiction, on se rend compte que le Parti FCBE avait aligné sur la liste à Parakou des candidats condamnés et donc inéligibles.

Cliquer pour lire l’intégralité de la dernière décision

13 août 2020 par