Des buffles en divagation à Pèrèrè

Deux buffles, un mâle et une femelle se promènent depuis quelques jours dans la commune de Pèrèrè, département du Borgou. Après quelques jours au village Nansi, les deux animaux ont pris la direction de Sandilo, à la frontière avec le Nigéria ce jeudi 09 avril 2020, rapporte La Nation.

Appuyé par le roi de la localité, le chef du village a formellement interdit aux populations de s’approcher, et de déranger ces animaux sauvages. La même recommandation a été faite aux chasseurs au risque de les mettre en colère, rapporte le quotidien de service public.

Perturbés par les populations, les deux buffles ont pris la direction de la localité de Kossoukossou, du côté du Nigéria.

Depuis quelques années, des animaux sauvages quittent les parcs nationaux et se retrouvent en pleine agglomération dans le Nord-Bénin.

Après les éléphants, il y a quelques mois dans les villes de Bembèrèkè, Gogounou, et Kandi, c’est à Pèrèrè que des animaux sauvages font encore leur apparition.

Les responsables en charge des eaux, forêts et chasse sont appelés à prendre les mesures nécessaires pour éviter que des animaux sauvages ne causent des dommages aux personnes et aux biens.

F. Aubin AHEHEHINNOU

