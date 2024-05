Des boissons alcoolisées en sachet saisies dans l’Atacora

Des boissons alcoolisées en sachet ont été saisies dans plusieurs boutiques de vente en début de semaine dans les communes de Natitingou et de Boukoumbé. L’opération a été menée par la Direction départementale de l’industrie et du commerce (DDIC) de l’Atacora-Donga.

Plus de boissons alcoolisées en sachet sur le territoire national. Les services compétents du ministère de l’industrie et du commerce ont entamé une opération de contrôle. Ce lundi 27 mai, la direction départementale de l’industrie et du commerce de l’Atacora-Donga a saisi une importante quantité de boissons alcoolisées en sachet à Natitingou selon Bip Radio. L’équipe de la direction départementale s’est aussi rendue dans des boutiques de vente à Boukoumbé ce mardi 28 mai.

Les commerçants épinglés sont convoqués à la Direction départementale de l’industrie et du commerce pour la suite de la procédure. « On applique les amendes, c’est quand les cas sont suffisamment graves qu’on enclenche la procédure avec l’avis du procureur de la République territorialement compétent », a indiqué le directeur départemental de l’industrie et du commerce de l’Atacora-Donga, Hantarou Kpara au micro de Bip Radio. A l’en croire, l’opération va se poursuivre dans les autres communes.

Par arrêté en date du 17 mai, la ministre de l’Industrie et du Commerce a interdit la production, l’importation et la distribution de boissons alcoolisées en sachet plastique sur tout le territoire national.

