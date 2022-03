Des blessés graves dans un conflit domanial à Malanville

Plusieurs personnes ont été grièvement blessées lors d’un affrontement à Malanville dans le département de l’Alibori samedi 12 mars dernier. La réalisation d’un embarcadère sur un domaine litigieux serait à l’origine du conflit qui a opposé les populations de Garotédji à celles de Madécali.

Les populations de Garotédji et de Madécali se sont affrontées samedi 12 mars 2022. A l’origine de cet affrontement, les travaux de réalisation d’un embarcadère entrepris par les populations de Garotédji. Les habitants de Madécali qui nourrissaient l’ambition de réaliser eux aussi un embarcadère sur le même espace se sont soulevés aussitôt. Le bilan selon le maire de Malanville fait environ 10 blessés graves. Des motos et des véhicules auraient été endommagés, des bœufs emportés, et la route inter Etats Malanville-Nigéria bloquée par des habitants pendant un moment.

Il n’y a jamais eu de mort, a démenti Gado Guidami dans un entretien accordé à Frissons radio. Il n’y a pas encore eu non plus des arrestations, a-t-il poursuivi avant de souligner que ce litige devenu judiciaire devrait connaître son dénouement ce mardi 15 mars. Des convocations ont été envoyés aux protagonistes à cet effet.

Après les affrontements du samedi, le calme est revenu, et des sensibilisations sont en cours afin d’éviter d’autres affrontements dans la zone, a confié le maire.

Le litige du domaine en cause selon les informations, date des années 1980. Les populations de Garotédji comme celles de Madécali veulent réaliser un embarcadère de fortune pour faire passer leurs marchandises par le fleuve Niger.

F. A. A.

