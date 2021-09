Des audits en vue à l’ORTB, l’ONIP et l’ABP

Le scandale financier qui secoue l’Office de Radiodiffusion et Télévision du Bénin (ORTB) vient d’ouvrir la boîte de Pandore sur d’autres structures de l’Etat. Après ce détournement présumé de fonds publics, le gouvernement pourrait commanditer des audits dans les structures étatiques sous tutelle du ministère du numérique et de la digitalisation.

La gestion faite des finances publiques semble être remise en cause dans les structures sous tutelle du ministère du numérique et de la digitalisation.

Neuf agents dont un prestataire de l’Office de Radio et Télévision du Bénin (ORTB) ont été déposés en prison dans un dossier de détournement de fonds publics. Le montant détourné est estimé à près de 260 millions FCFA.

Le procureur spécial de la CRIET vient d’ordonner un audit à la direction générale de l’ORTB et dans toutes ses antennes régionales.

Après ce scandale financier dont les enquêtes sont en cours, le gouvernement béninois pourrait commanditer un audit au niveau des autres structures sous tutelle du ministère du numérique et de la digitalisation. Il s’agit de l’Office national d’imprimerie et de presse (ONIP), La Nation et l’Agence Bénin Presse (ABP).

A.A.A

1er septembre 2021 par ,