Des anomalies notées dans les écoles à la fin du premier trimestre

Trois mois après la rentrée des classes, l’Union Nationale des Associations des Parents d’Elèves et d’Etudiants du Bénin (UNAPEEB) a fait le compte rendu de la situation de l’Ecole béninoise. Dans le compte rendu signé du président du Bureau Exécutif National de l’UNAPEEB, Paul K. Koudoukpo, ce 14 novembre 2019, plusieurs constats ont été relevés tels que : la non composition dans certaines matières au niveau des écoles, l’absence d’enseignants et l’effectif pléthorique des élèves dans les salles de classe.

Selon le Bureau Exécutif National de l’UNAPEEB, « par semestre, chaque professeur est tenu de faire deux évaluations sommatives (devoirs) plus trois évaluations d’étape (interrogations écrites) ».

Pour le compte du premier trimestre, la première série des évaluations sommatives dans les lycées et collèges s’est déroulée de la fin du mois de novembre au début du mois de décembre 2019. D’après les constats faits par l’UNAPEEB à travers les rapports reçus de leurs sections et des publications de certaines presses, des élèves n’ont pas composé dans toutes les matières.

Au Ceg Vakon dans le département de l’Ouémé, les élèves des classes de 6eme, 5eme, 4eme, 3eme au nombre de 11 n’ont pas composé en français. 9 classes de 6eme, 5eme, 4eme de 3eme et de 2nd n’ont pas composé en mathématiques.

Au Ceg Dowa, 20 classes (6eme, 5eme, 4eme) n’ont pas composé en communication écrite. D’autres n’ont pas composé en mathématiques aussi bien qu’en anglais.

Toujours dans le département de l’Ouémé, précisément au Ceg Atchoukpa, des élèves de 6ème M5 ; 6ème M7, de toutes les classes de 5ème et de 4ème ; 3ème MC4 ; 3ème MC8, les classes de 2nde et de 1ère, les terminales C et D n’ont pas composé en français. Certains n’ont pas été évalués en mathématiques.

Dans le département du Mono, au Ceg Oumako, la 5ème M2 n’a pas encore de professeur de mathématiques. Au Ceg Djibio et au Ceg Adohoun, à Athiémé le constat est le même, les élèves n’ont pas été soumis à toutes les épreuves.

Au Ceg Adohoun, certaines classes « viennent d’avoir leur professeur de français le lundi 02 décembre 2019, soit 2 mois 16 jours après la rentrée des classes ».

Dans le département des Collines, au Ceg Gouka, toutes les classes n’ont pas composé en français et en mathématiques. Au Ceg Glazoué, (le plus gros Ceg du département des Collines en effectif), la Terminale C n’a pas composé en PCT, la 1ère AB n’a pas composé en philosophie, en mathématique et en SVT et d’autres classes de 1ère ont composé dans 3 ou 4 matières sur 7.

Au niveau du département de l’Alibori dans la commune de Banikoara, au Ceg Toura, au Ceg Founougo, les élèves n’ont pas aussi composé dans toutes les matières.

Au Ceg Somperekou et au Ceg Banikoara, 3 heures ont été attribuées aux classes 6ème et 5ème comme quota horaire au lieu de 6 heures en français et 4heures dans les classes de 4ème. Une situation qui fait qu’ « un professeur de français doit avoir 07 classes pour pourvoir couvrir ses heures réglementaires avec des effectifs de 60 apprenants par endroits ».

Au Ceg Gogounou, des élèves des classes 1ère D, 1ère A2-B, 2nde D et 2nde A n’ont pas composé en philosophie. Au Ceg1 Kandi, les classes de la promotion 4ème n’ont pas de professeurs de français.

Au Ceg2 Kandi, « 10 classes citées pêle-mêle manquent de professeurs de maths, de PCT, de français ou de philosophie » et au « Ceg Madina, le besoin en professeur de maths et PCT est là ».

Le problème de classes pléthoriques encore d’actualité

D’après l’Union Nationale des Associations des Parents d’Elèves et d’Etudiants du Bénin (UNAPEEB), l’envoi des aspirants dans les départements du Nord n’a pas réglé le problème de classes pléthoriques.

Dans la Commune de Malanville, de Kandi, de Ségbana l’effectif des élèves dans les salles de classes est toujours en hausse allant de 71 jusqu’à 200 au niveau des Ecoles Primaires Publiques (EPP ).

A l’école de Gourou Bansou/B, il n’y a pas de « directeur depuis mars 2019 jusqu’à ce jour.

L’UNAPEEB « demande aux parents d’élèves de « s’organiser de mille manières pour obtenir du gouvernement la résolution des problèmes de l’Ecole béninoise ».

16 décembre 2019 par