Des agents formés sur la digitalisation du recouvrement des recettes

Formation sur la digitalisation du recouvrement des recettes dans les marchés de la Sogema. L’atelier s’est ouvert, ce lundi 27 décembre 2021, au Codiam en présence du directeur général Armand Gansé.

Révolution numérique à la Société de Gestion des Marchés Autonomes (Sogema). Il est organisé à l’endroit des agents percepteurs et usagers de la Sogema une formation dans le cadre de la digitalisation du système de recouvrement des recettes. La Sogema se modernise en optant pour le changement du mode de recouvrement qui jusque-là est archaïque (facture manuelle) et favorise des détournements de deniers publics.

« Désormais, plus de conflits entre usagers et agents percepteurs sur le paiement d’une redevance ou non ; plus d’accumulation d’arriérés ; plus de fuite de recettes. Autres temps, autres mœurs », a déclaré Armand Gansè.

Les agents percepteurs de la Sogema disposent dorénavant d’un terminal TPE qui enregistre automatiquement les paiements des redevances des usagers. Le système de recouvrement permet également de sécuriser les recettes. La phase-pilote de la digitalisation du recouvrement des recettes aura lieu dans trois marchés de Cotonou (Dantokpa, Gbogbanou et Ganhi).

A.A.A

27 décembre 2021 par