Poursuivis pour des faits de vol de numéraire et de fausses attestations dans une institution de microfinance opérant à Bantè, dans le département des Collines, un chef d’agence et 03 autres agents ont été condamnés jeudi 20 juin 2024, à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET).

La CRIET a prononcé jeudi 20 juin 2024, la condamnation du chef d’agence d’une institution de microfinance et son chargé de crédit. Ils ont écopé d’une peine de 07 ans de prison ferme et 900.000 francs CFA d’amende pour des faits de d’« abus de confiance, vol du numéraire et blanchiment de capitaux » dans une affaire de vol de numéraire dans une institution de microfinance à Bantè, département des Collines. Le dossier implique également la caissière et un agent collecteur. La première, reconnue coupable pour « complicité d’abus de confiance et vol de numéraire », a écopé de 02 ans de prison ferme et un million d’amende. L’agent collecteur, quant à lui, a été condamné à 03 ans de prison ferme et un million de francs CFA d’amende.

Le chef d’agence et le chargé de crédit selon la décision du juge, devront payer la somme de 301 millions de francs CFA à la structure de micro finance, à titre de dommage et intérêts. Recruté après la période incriminée, un autre employé a été relaxé au bénéfice de doute.

Les prévenus selon l’accusation, ont créé des comptes fictifs pour faire des prêts à des épargnants qui n’ont jamais existé. On les accuse également d’avoir passé de fausses écritures comptables pour camoufler des décaissements.

Le ministère public après les débats avait requis une peine de 12 mois de prison ferme et une amende de 500.000 francs CFA contre l’agent collecteur, et 05 ans de prison ferme et 1,5 million d’amende contre le chef d’agence, le chargé de crédit et la caissière.

27 juin 2024 par ,