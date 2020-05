Des affectations au niveau de la rédaction de l’Ortb

Mesmin Adisso n’est plus secrétaire de rédaction à l’Office de radiodiffusion et télévision du Bénin (Ortb). Il a été relevé de ses fonctions par la hiérarchie de l’Ortb ce mercredi 06 mai 2020.

Outre le poste de secrétaire de direction, il a également perdu celui de Rédacteur en chef adjoint. L’intéressé a toutefois été mis à la disposition du chef service de la production pour emploi. Ce limogeage apprend-on, serait lié à l’affaire dite Angela Kpeidja qui a fait couler beaucoup d’encre et de salive ces derniers jours.

En effet, la journaliste a dénoncé dans une publication, le harcèlement sexuel et moral dont les femmes de la Télévision nationale font l’objet de la part de leur supérieurs hiérarchiques. Informé de la situation, le chef de l’État Patrice Talon a rencontré les responsables de l’Ortb ce mardi 05 mai afin de connaître du dossier. Le président de la République a annoncé au cours de cette rencontre, des mesures pour protéger la femme.

F. A. A.

