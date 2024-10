Des acteurs évaluent les acquis du projet VaRRIWA à Cotonou

Un atelier de capitalisation des acquis du projet VaRRIWA (Valorising Research Results and Innovation in West Africa) réunit du 7 au 10 octobre 2024 à l’hôtel Golden Tulip de Cotonou, des décideurs politiques, chercheurs, innovateurs et entrepreneurs.

Evaluer les résultats du projet VaRRIWA et développer une stratégie de pérennisation des acquis. C’est l’objectif de l’atelier qui réunit à Cotonou des représentants des ministères en charge de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation de plusieurs pays, des agences de valorisation, des chercheurs, des incubés/innovateurs, du secteur privé, des ONG, et des partenaires techniques et financiers etc.

Le projet VaRRIWA est porté par un consortium de partenaires constitués de l’Agence universitaire de la francophonie (AUF) et quatre pays (Bénin, Burkina-Faso, Sénégal et Togo). Selon Honorat Satoguina, Directeur de l’ABVRIT, le projet a été initié en 2021 suite à un constat. « La recherche était très peu valorisée en Afrique de l’Ouest, les chercheurs travaillaient de façon cloisonnée et il manquait également de capacités, de compétences pour pouvoir gérer et valoriser la recherche », a-t-il confié. Pour trouver des solutions à ce problème, informe-t-il, le projet VaRRIWA a été initié pour pouvoir aider les pays à combler le vide en matière de la valorisation des résultats de recherche et de l’innovation en Afrique de l’Ouest. L’atelier permet entre autres aux participants de capitaliser des enseignements tirés de la mise en œuvre du projet ; d’évaluer les acquis et les bonnes pratiques de valorisation des résultats de recherche et de l’innovation et de partager les résultats avec les principaux acteurs.

Selon Philippe Lalèyè, représentant la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ce projet a permis de financer 14 initiatives de valorisation de la recherche et de l’innovation, dont 4 projets de formation sur la propriété intellectuelle, 8 projets sur le dispositif d’accompagnement des innovateurs et l’appui à l’obtention de brevets et 2 projets de réseautage.

« Le projet VaRRIWA a été marqué par des réalisations majeures qui dynamisent l’écosystème de la recherche et de l’innovation en Afrique de l’Ouest. Il s’agit tout particulièrement du renforcement des capacités de 1635 acteurs de la recherche et de l’innovation dans le domaine de la protection, de l’adoption et de la valorisation des résultats de la recherche et de l’innovation », a-t-il indiqué. À cela s’ajoute la mise en place de deux dispositifs fonctionnels de formation en ligne offrant ainsi un accès continu à des ressources pédagogiques de qualité pour les acteurs de la recherche et de l’innovation. « Il est important de travailler à la capitalisation des acquis obtenus afin de faire reculer les limites et les défis de la valorisation des résultats de la recherche et innovation dans nos pays », a ajouté Philippe Lalèyè.

Ce projet majeur de valorisation des résultats de la recherche en Afrique de l’Ouest est financé par l’Union Européenne. Selon Simone Céramicola, représentant de l’Union Européenne, les expériences des quatre pays peuvent être utiles pour toute la région de l’Afrique de l’Ouest. « Cette réunion est très importante parce qu’il faut aller de l’avant. Cette expérience que vous avez accumulée ces dernières années dans cet espace de valorisation des résultats de la recherche dans ces quatre pays doit aller au-delà du financement occasionnel. Il doit devenir structurel dans les quatre pays et possiblement dans les autres pays de la région », a-t-il relevé. Pour lui, il faudrait que « VaRRIWA, ce patrimoine de contacts et de relations, puisse donner vie à un plan d’action pour doter toute la région de l’Afrique de l’Ouest d’un système de valorisation des résultats de la recherche qui soit efficace, utile, important, significatif, durable et performant ». Les travaux de l’atelier de capitalisation des acquis du projet VaRRIWA seront clôturés le jeudi 10 octobre 2024.

Akpédjé Ayosso

A propos de VaRRIWA

Le projet VaRRIWA a pour mission de contribuer à la création d’un environnement incitatif au transfert de technologie et à l’innovation durable en Afrique de l’Ouest. Dans ce cadre, le projet vise à informer et former les acteurs de la recherche-innovation sur les politiques nationales et les mécanismes de protection, de mise en œuvre, d’adoption et de valorisation des résultats de la recherche et de l’innovation. Il se donne également pour objectif de mettre en réseau tous les acteurs de la recherche-innovation pour faciliter la coopération entre acteurs et permettre une systématisation du transfert de technologie.

VaRRIWA a été sélectionné dans le cadre de l’appel à propositions 2019 du Fonds ACP pour l’Innovation, une des composantes du Programme de Recherche et d’Innovation de l’Organisation des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP), avec la contribution financière de l’Union européenne (11e FED).

