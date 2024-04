Des abonnés de la SBEE jugés pour vol de courant électrique

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a auditionné lundi 08 avril 2024, 05 individus. Les prévenus sont poursuivis pour vol de courant de la Société béninoise d’énergie électrique (SBEE).

La SBEE bien déterminée à poursuivre ses abonnés indélicats. A Pahou dans la commune de Ouidah, 05 personnes sont poursuivies pour vol de courant électrique. Les mis en cause ont été auditionnés lundi 08 avril 2024 à la CRIET.

Selon les déclarations à la barre, certains abonnés ont violé les plombs de leurs compteurs et utilisent l’énergie électrique pour leurs activités commerciales. Au lieu de rester brancher normalement sur leurs compteurs, d’autres par contre ont fait des piquages directs sur la ligne en vue d’utiliser l’énergie électrique sans limite.

Parmi les cinq prévenus, deux sont placés sous mandat de dépôt, et deux autres poursuivis sans mandat de dépôt. Le cerveau de la fraude, un agent de la SBEE, serait en cavale.

Selon la représentante de la SBEE au procès, le préjudice causé à la société distributrice de courant au Bénin est estimé à 40 millions de francs CFA. Sur ce total, l’un des prévenus, propriétaire de deux compteurs, paierait environ 14 millions de francs CFA.

Le dossier est renvoyé au 20 mai 2024.

F. A. A.

