Dépistage gratuit de la cataracte dès le 23 juin à Nikki

La Fondation Claudine Talon lance sa 9e mission gratuite de dépistage et d’opérations de chirurgie de la cataracte. Elle se déroulera à Nikki, à l’hôpital Sounon Séro, du 23 juin au 4 juillet 2022.

Neuvième mission gratuite de dépistage et d’opérations de chirurgie de la cataracte. « Toute personne souffrant de problèmes des yeux et en particulier de la cataracte (aveugle ou borgne) est invitée à se déplacer vers l’hôpital de Zone Sounon Séro du 23 au 25 juin en vue du dépistage préalable à la prise en charge », informe la Fondation Claudine Talon. Les campagnes d’opérations gratuites de chirurgie de la cataracte sont organisées par la Fondation Claudine Talon en collaboration avec des médecins internationaux, le Ministère de la Santé et la société ARISE IIP. Huit missions ont été déjà organisées de février 2022 à avril 2022 dans les villes de Cotonou, Parakou, Abomey, Djougou, Dassa, Aplahoué, Kétou et au Centre Hospitalier Universitaire Départemental de l’Ouémé et du Plateau (CHUD-OP).

A.Ayosso

12 juin 2022 par ,