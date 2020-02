Démarrage en vue des travaux de l’échangeur de Vêdoko

Les travaux de construction de l’échangeur de Vêdoko vont bientôt démarrer. L’annonce a été faite ce mardi 18 février 2020 par l’ambassadeur du Japon près le Bénin, Kiyofumi Konishi. « Nous allons procéder dans quelques semaines à la signature de l’échange de notes portant sur le démarrage du projet de construction de l’échangeur du carrefour Vèdoko », a-t-il déclaré. L’étape des travaux de construction de l’échangeur fait suite à la phase d’étude et de prise de contact entre les entreprises japonaises en charge de la construction de l’infrastructure, et les autorités béninoises depuis 2018.

Longtemps annoncé, les travaux de construction de ce grand ouvrage vont démarrer pour le bonheur des usagers obligés d’attendre plusieurs minutes au carrefour de Vêdoko. Il s’agit du plus grand projet que le Japon entend réaliser au Bénin dans le domaine du cadre de vie et de la construction d’infrastructures routières. Sa réalisation sera faite en collaboration avec les entreprises béninoises.

