Démarrage des travaux de construction du palais impérial de la Gaani

La Société des Infrastructures Routières et de l’Aménagement du Territoire (SIRAT) a procédé mercredi 16 novembre 2022, à la remise de site à l’entreprise en charge des travaux de construction du nouveau palais impérial de Nikki et de l’arène de la Gaani à Nikki, dans le département du Borgou. Le domaine octroyé couvre une superficie de 20 hectares.

Joie et satisfaction pour les peuples de l’ère culturelle Baatonu et Boo. Les travaux de construction du nouveau palais impérial de Nikki et de l’arène de la Gaani vont bientôt démarrer. La Société des Infrastructures Routières et de l’Aménagement du Territoire a remis le site retenu pour abriter les infrastructures à l’entreprise Ouvriers du Monde Nouveau (OMN) mercredi 16 novembre 2022. Le domaine retenu pour les travaux couvre 20 hectares.

Le maire de la commune de Nikki, Roland Gounou Lafia Joseph, les responsables de la SIRAT et les autorités de la cour impériale étaient à la cérémonie de remise de site. Les populations ont salué à l’occasion, l’engagement du chef de l’Etat pour la concrétisation du projet.

La durée d’exécution des travaux est de 16 mois.

F. A. A.

18 novembre 2022 par ,