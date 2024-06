Démarrage des exercices militaires à la police

La police républicaine s’active déjà pour un défilé militaire réussi le 1er août 2024, date marquant le 64e anniversaire de l’indépendance du Bénin. Les préparatifs ont démarré ce lundi 10 juin 2024.

Le 1er août 2024, le Bénin célèbre le 64e anniversaire de son accession à l’indépendance. En prélude à la commémoration de cette date mémorable, la police républicaine a entamé ce lundi 10 juin, les préparatifs du défilé militaire. Le rassemblement, selon une publication de la cellule de communication de la police, a lieu sur le boulevard principal jouxtant la direction générale, avec « la mise en place des pelotons et des trios, suivant scrupuleusement le format établi par le comité de pilotage en charge de l’organisation de cet événement d’importance nationale ». « Toutes les entités concernées de la Police républicaine ont répondu présentes à l’appel, démontrant ainsi leur engagement et leur dévouement pour la réussite de ce défilé. Les participants se sont investis avec sérieux et détermination, promettant ainsi un défilé mémorable, à la hauteur des attentes de la population béninoise », lit-on dans la publication à travers laquelle la police annonce « un moment fort, symbole de l’unité et de la fierté nationale, mettant en lumière le talent et le professionnalisme des forces de sécurité intérieur », le 1er août prochain.

F. A. A.

10 juin 2024 par