Démarrage de la répression sur les grands axes routiers

L’opération de répression des infractions au code de la route a démarré ce vendredi 1er mars 2024, dans les villes de Cotonou et d’Abomey-Calavi.

Démarrage de l’opération de répression des infractions au Code de la route annoncée sur toute l’étendue du territoire national. Dans la matinée de ce vendredi 1er mars, les éléments de la police républicaine ont procédé au contrôle sur les grands axes routiers à Cotonou et à Abomey-Calavi. Au Carrefour IITA, les clients des conducteurs de taxi-moto sans casque ont été obligés de descendre de la moto. La Police contrôle et réprime aussi les infractions telles que le dépassement par la droite, le non-respect des pistes cyclables ; le défaut de pièces à jour ; l’usage du téléphone en roulant ; le non-respect des Feux tricolores et autres signalisations verticales et horizontales. A cela s’ajoutent le non-port de la ⁠ceinture de sécurité ; le non-respect de la ⁠limitation de vitesse, le défaut de visite technique, d’Assurance ; le non-paiement de la Taxe sur Véhicule à Moteur (TVM) et les chargements hors gabarit

