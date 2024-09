Découvrez les nouvelles filières ouvertes à ESM-BENIN

Dans son engagement à former des cadres compétents et professionnels pour diverses administrations, l’Ecole Supérieure de Management (ESM-BENIN) a diversifié ses offres de formation. Six (06) nouvelles filières ont été créées en réponse aux nombreuses sollicitations du public.

L’Ecole Supérieure de Management diversifie ses offres de formation. En plus des filières classiques disponibles depuis plusieurs années, six (06) nouvelles filières sont ouvertes. Il s’agit du Génie civil, Eau et Assainissement ; les Sciences Economiques et de Gestion ; l’Administration Générale ; l’Administration des Finances ; les Sciences Politiques ; et les Sciences Juridiques. Ces nouvelles offres de formation sont disponibles en Licence et en Master, Cours du jour et Cours du soir, et sur tous les sites de ESM-BENIN.

A l’Ecole Supérieure de Management, la rentrée académique 2024-2025 a déjà démarré avec les étudiants en Licence3. Selon une programmation de l’administration, les étudiants en Licence2 vont effectuer leur rentrée le 30 septembre 2024. Ils seront suivis de leurs camarades de la 1ère année le 14 octobre prochain.

A l’instar des années précédentes, la campagne annuelle d’orientation et d’octroi de demi-bourses, démarrée le 19 août 2024, se poursuit sur tous les sites. Les nouveaux bacheliers qui prendront part à cette campagne, auront la possibilité d’obtenir jusqu’à 50% de bourse pour leur formation. L’Ecole Supérieure de Management se distingue de tout autre établissement privé d’enseignement supérieur au Bénin par son cadre attrayant et très conviviale qui facilite la réussite des apprenants. Ce cadre convivial couplé aux nombreux atouts, permettent d’engranger chaque année, des résultats élogieux (premiers du Bénin dans plusieurs filières de formation).

A ESM-BENIN, les étudiants bénéficient d’un accompagnement psychologique. Des séminaires spécialisés, et des séminaires d’orientation et de partage d’expériences sont organisés en leur intention. La formation à la carte ; l’apprentissage du chinois et de l’anglais ; le permis de conduire catégorie B sont également des atouts dont dispose l’école. La bibliothèque numérique de plus de 10.000 ouvrages, et la salle informatique équipée de plus de 100 ordinateurs permettent aux étudiants de faire des recherches, et de s’initier aux logiciels de base nécessaires pour leur formation. Le partenariat Ecole/Entreprises permet de leur garantir un stage professionnel qui débouche le plus souvent, sur un emploi.

ESM-BENIN, LE CHEMIN VERS L’EMPLOI !

