Découvrez comment Marie-Cécile Zinsou a œuvré pour le retour du kataklè

Au lieu de 27 Trésors royaux, la France a restitué en 2019, 26 trésors au Bénin. Marie-Cécile Zinsou, historienne de l’art et défenseure du patrimoine africain, entame une enquête avec le journaliste Pierre Firtion. Ce qui conduit à la découverte et à la restitution du kataklè, tabouret royal à caractère sacré dans le royaume d’Abomey.

Les œuvres royales pillées par le général Alfred Dodds lors des campagnes de 1892 sont désormais au complet. Et ce, grâce à Marie-Cécile Zinsou, historienne de l’art très engagée dans la promotion de l’art contemporain africain. En tant que commissaire d’une exposition célébrant le centenaire de la mort du roi Béhanzin, elle s’intéresse de près aux trésors d’Abomey. En examinant les archives, Zinsou constate que « 27 objets avaient été remis par le général Dodds au musée du Trocadéro ». En 2019, lors de la restitution des œuvres royales par la France, une différence se révèle dans les chiffres. Elle ouvre alors une enquête.

Selon une publication de La Marina, en menant ses investigations avec le journaliste Firtion, elle découvre que cet objet sacré avait quitté la France des décennies avant la restitution de 2019. Le kataklé selon Zinsou, avait été envoyé en 1939 au Musée national de Finlande ; une époque au cours de laquelle les musées échangent des œuvres de leurs collections sans débourser de l’argent. Ainsi, Boris Vildé, conservateur au Musée de l’Homme, cherchant à enrichir les collections françaises avec des « objets finnois et samis », échange le kataklé considéré comme un “doublon” par les autorités françaises. Il aura fallu l’engagement et la détermination d’une fille du pays pour que ce trésor sacré à l’instar des 26 autres, revienne au Bénin.

5 novembre 2024