Décès du PDG de l’imprimerie Tundé

Le PDG de l’imprimerie Tundé Razaki Babatundé Olofindji est décédé ce dimanche 25 août 2024 à 68 ans.

L’homme d’affaires Razaki Babatundé Olofindji n’est plus. Président directeur général de l’imprimerie Tundé et de Tundé Motors, il est décédé ce dimanche 25 août 2024 des suites d’une maladie. Il était souffrant depuis peu selon les informations.

L’homme d’affaires et soutien de l’ex-président Boni Yayi est passé de vie à trépas à l’âge de 68 ans. L’imprimerie Tundé est connue pour la fabrication des Cahiers « Le Papillon » et autres. Le défunt a aussi investi dans la concession automobile, la riziculture et plusieurs autres secteurs.

