Deuil à l’Agence Nationale des Soins de Santé Primaire (Anssp). Le Directeur de la Protection de la Mère et de l’Enfant n’est plus

Dr Mabou Ahokpossi, médecin de santé publique, épidémiologiste et Directeur de la Protection de la Mère et de l’Enfant (DPME) est passé de vie à trépas.

Pour l’heure, il n’y a pas d’autres précisions sur son décès.

Paix à l’âme de l’illustre disparu !

M. M.

18 avril 2022 par ,