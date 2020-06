Début des tractations pour la Présidentielle de 2021

Après les élections communales et municipales du 17 mai dernier, les électeurs béninois seront appelés aux urnes en mars prochain pour l’élection du président de la République.

A moins de dix mois de la présidentielle de 2021, nombreux sont les citoyens qui se demandent si l’opposition va participer à ce scrutin. Mais des sources confidentielles indiquent que les opposants au régime de Patrice Talon ne baissent pas les bras.

Des tractions sont en cours et l’opposition se prépare pour compétir à la présidentielle de 2021. Selon des sources concordantes, des leaders et autres personnalités de l’opposition se trouvant au pays tout comme ceux en exil se concertent régulièrement par rapport à la prochaine présidentielle.

Une réunion tenue ce mardi 16 juin à Cotonou s’est encore penchée sur la question. Certains n’excluent pas la création d’un nouveau parti pour porter la candidature de l’opposition. Selon des indiscrétions, des députés et des maires proches du pouvoir seraient prêts à parrainer le candidat de l’opposition.

A environ neuf mois de la présidentielle, aucun candidat sérieux ne s’est encore déclaré. Même pas le président sortant Patrice Talon. Il a toujours esquivé la question par une simple réponse : ‹‹ J’aviserai ››. Or depuis quelques temps, des groupes de lobbying et de pression ne cessent de susciter sa candidature pour un second mandat..

Quant à l’opposition, le nom de son joker est jusque-là gardé dans le plus grand secret. Mais jusqu’à quand ?

D. M.

16 juin 2020 par