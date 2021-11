De nouvelles personnes arrêtées et déposées en prison

Arrestations de nouvelles personnes mardi 02 novembre 2021 dans l’affaire de 780 kg de drogue dans un magasin à Cotonou.

Des policiers, forestiers et plusieurs autres personnes ont été arrêtés et placés en détention provisoire par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Ils sont impliqués dans l’affaire de 780 Kg de drogue découverts dans un magasin à Cotonou. Un homme d’affaires libanais, propriétaire du magasin et le gardien des lieux sont en garde à vue. La police poursuit les enquêtes.

Akpédjé Ayosso

4 novembre 2021 par