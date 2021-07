De nouveaux statuts adoptés pour les universités publiques

Les décrets portant statuts particuliers des enseignants du Supérieur et statuts-type des universités publiques du Bénin ont été adoptés en conseil des ministres le mercredi 14 juillet 2021. Le gouvernement a également autorisé la mise en place d’un Comité en charge du suivi des réformes du secteur de l’enseignement supérieur.

Dans le cadre de la réforme dans l’enseignement supérieur, les textes réglementaires relatifs aux statuts-type des universités publiques ainsi qu’aux statuts particuliers du personnel enseignant des universités ont été adoptés en conseil des ministres mercredi 14 juillet 2021.

L’adoption fait suite aux recommandations de la commission spéciale des réformes mise en place par le gouvernement pour proposer une stratégie aux fins de relever notablement le niveau de performance actuel des universités publiques, promouvoir la qualité des enseignements dispensés et garantir une bonne formation aux apprenants.

« En vue d’apprécier les recommandations issues des travaux de ladite commission, un séminaire national a été organisé avec la participation des acteurs du sous-secteur. Ceux-ci ont, de façon générale, marqué leur adhésion aux points de réforme suggérés qui portent notamment sur : les statuts-type des universités publiques ; le mode de recrutement dans lesdites universités ; l’organisation des promotions dans les grades de l’enseignement supérieur ;la gouvernance des universités ; le profil des enseignants et la qualité des enseignements ; la recherche et l’innovation ; l’instauration d’un organe national de contrôle et d’éthique », a indiqué le conseil.

