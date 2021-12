De bonnes perspectives pour la gouvernance locale au Bénin

Les cadres du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale ont effectué, ce mardi 07 décembre 2021, à Cotonou, la revue 2020 du secteur de la décentralisation au Bénin. Les travaux de cette revue ont été l’occasion pour les participants, de faire le bilan de la mise en œuvre des recommandations issues de la dernière revue sectorielle de 2019, d’échanger sur les performances réalisées au cours de l’exercice 2020 et les défis à relever, de proposer des mesures d’amélioration afin d’asseoir et de renforcer les performances et contributions du secteur dans la mise en œuvre du Programme de Croissance pour le Développement Durable (PC2D).

La revue 2020 du secteur de la décentralisation selon le ministre Raphaël Akotègnon, permettra d’analyser les causes réelles des difficultés à surmonter afin de contribuer à la nouvelle dynamique impulsée à la décentralisation au Bénin.

Renforcer et dépolitiser l’administration communale pour améliorer qualitativement la gouvernance locale et par voie de conséquence, le développement à la base à la grande satisfaction des populations, telle est la vision du gouvernement dans le secteur de la décentralisation au Bénin. Convaincu de sa mise en œuvre, le ministre a affirmé que « l’administration territoriale présentera dans quelques jours un nouveau visage ».

Pour Elisabeth Pitteloud Alanzar, cheffe de file des Partenaires techniques et financiers (PTF), l’enjeu est de taille, et les PTF s’engagent à accompagner le Bénin dans le cadre du processus de réforme. Elle a salué la vision du gouvernement qui vise à assurer l’efficacité du pilotage et de la gestion de l’administration communale et à favoriser la promotion du développement local.

La revue 2020 du secteur de la décentralisation a été également consacrée à la mise en œuvre de la PONADEC et de ses outils d’opérationnalisation notamment, les Plans de Décentralisation et de Déconcentration (Plan 2D), les Plans Départementaux de Coordination des Actions de Développement (PDCAD), les Programme Annuel d’Assistance-Conseil (PAAC) et le FADeC.

Les réflexions ont par ailleurs été menées sur l’évolution du mécanisme de financement du développement local et le mécanisme de l’assistance-conseils aux collectivités territoriales au Bénin au cours de l’exercice 2020.

La revue 2020 du secteur de la décentralisation a été faite en présence des cadres du ministère de la décentralisation, des préfets des départements, les représentants des ministères sectoriels, la société civile et les partenaires techniques et financiers.

F. A. AHÉHÉHINNOU

8 décembre 2021 par