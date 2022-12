De 6.000 à 30.000 emplois créés à la GDIZ d’ici fin 2023

Plus de 6000 jeunes Béninois travaillent déjà dans la Zone Industrielle de Glo-Djigbé, dédiée à la transformation locale de produits agricoles notamment le coton, la noix de cajou, l’ananas, la noix de karité, le soja, etc. Ces emplois créés seront multipliés par cinq à l’horizon 2023, selon les chiffres rendus publics par le chef de l’Etat Patrice Talon, jeudi 08 décembre 2022, dans son message sur l’état de la nation.

« A Glo-Djigbé, dans la Zone industrielle, c’est plus de 6.000 jeunes béninois qui sont déjà employés à un titre ou à un autre. Avant fin 2023, nous serons peut-être à 30.000 emplois », a indiqué le Chef de l’Etat Patrice Talon, jeudi 08 décembre 2022, dans son message sur l’état de la nation.

A en croire le Chef de l’Etat, des milliers autres emplois seront créés grâce aux nombreux chantiers publics en cours de réalisation partout dans le pays.

Hub industriel de transformation sur place des produits agricoles notamment le coton, la noix de cajou, l’ananas, la noix de karité, le soja, etc., la Zone Industrielle de Glo-Djigbé est née d’un partenariat (public-privé) entre la République du Bénin et le groupe ARISE IIP.

Le Centre de formation aux métiers du textile, l’unité de transformation de noix de cajou fonctionnent déjà dans la zone qui entend accueillir des unités de filature et de tissage du coton, de fabrication de vêtements, du domaine de l’automobile, de l’agroalimentaire, du bois, etc.

M. M.

8 décembre 2022 par ,