De 35, le Bénin passe à 54 cas confirmés dont 27 guéris au Covid-19

De 35, le pays est passé à 54 cas confirmés de Coronavirus.

Selon les dernières statistiques du gouvernement, le pays compte à la date de ce lundi 20 avril 2020, 54 cas confirmés, 27 guéris, et 26 sous traitement, et un seul décès.

Sur ce nombre, 40 personnes testées positives au test de dépistage du Covid-19 ne présentant aucun signe de la maladie sont isolées et traitées. 13 personnes malades sans gravité, sont hospitalisées et traitées.

Dans le cadre de la riposte contre le Coronavirus, le gouvernement a pris une série de mesure dont le port obligatoire de masque de protection dans la zone du cordon sanitaire, l’identification de sites pour la prise en charge des patients, l’approvisionnement en équipements et matériels nécessaires etc.

F. A. A.

20 avril 2020 par