Date d’inauguration des nouveaux monuments à Cotonou

Les nouvelles places et les nouveaux monuments érigés récemment à différents endroits de la ville de Cotonou seront inaugurés par le président Patrice Talon en présence d’anciens chefs d’Etat.

La place de l’Amazone sise entre le Palais des Congrès et le Port Autonome de Cotonou, la statue Bio Guerra érigée au rond-point de l’aéroport international de Cotonou et ‘’Les Jardins de Mathieu’’ aménagé sur le Boulevard de la Marina réalisés à Cotonou par le gouvernement du président Talon seront inaugurés le 30 juillet 2022.

Selon Fraternité Fm, l’inauguration se fera en marge de la célébration des 62e ans d’indépendance du Bénin par le Chef de l’Etat Patrice Talon. A l’occasion, le président de la République sera en compagnie d’anciens chefs d’Etat.

Statue en bronze, l’Amazone et la place publique éponyme y attenante sont des symboles de l’héroïsme féminin, de bravoure des amazones (redoutable armée féminine mise en place sous le règne du roi Ghezo).

La statue Bio Guéra, un guerrier dressé sur son cheval cabré, rappelle Bio Guéra, un héros de la lutte contre l’impérialisme français.

Les jardins de Mathieu sont un ensemble d’aménagement paysager immortalisant l’ex chef d’Etat du Bénin feu général Mathieu Kérékou.

La réalisation de ces joyaux touristiques apporte un plus en terme d’attractivité à la ville de Cotonou, capitale économique du Bénin.

M. M.

22 juillet 2022 par ,