Dassigli et Codjia devant la CRIET mardi

L’ex-ministre de la décentralisation, Barnabé Dassigli et le préfet de l’Atlantique, Jean-Claude Codjia seront écoutés ce mardi 13 juillet 2021 à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme dans l’affaire 39 hectares à Abomey-Calavi.

Ouvert le 06 juillet à la Criet, le procès de l’ancien maire d’Abomey-Calavi Georges Bada et de ses coaccusés a été renvoyé au mardi 13 juillet 2021. A la barre, Georges Bada a plaidé non coupable. A l’en croire, il a exécuté la décision de justice autorisant la rétrocession des parcelles à dame Kpohinto (présumée acquéreur) sur ordre de ses supérieurs hiérarchiques. Sur les 325 parcelles, dame Kpohinto n’a reçu que 110 terrains. La majorité des parcelles a été partagée entre les membres du conseil communal d’Abomey-Calavi d’alors. L’ex-maire d’Abomey-Calavi Georges Bada (2015-2020) soutient n’avoir reçu aucune parcelle.

Ses supérieurs hiérarchiques, le préfet de l’Atlantique, Jean-Claude Codjia et l’ancien ministre de la Décentralisation, Barnabé Dassigli seront écoutés ce mardi à la Criet.

Près de 30 personnes sont impliquées dans l’affaire de 39 hectares à Abomey-Calavi. Georges Bada est poursuivi pour association de malfaiteurs et escroquerie. Ses co-accusés sont inculpés pour « escroquerie, abus de fonction et associations de malfaiteurs.

A.A.A

12 juillet 2021 par