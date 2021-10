Damien Mama nommé Coordonnateur résident au Burundi

Le Béninois Damien Mama est le nouveau Coordonnateur résident des Nations Unies au Burundi. Il a été nommé le 25 septembre 2021 par le Secrétaire général des Nations Unies, M. António Guterres.

Avec l’approbation du gouvernement burundais, le Béninois Damien Mama a été nommé coordonnateur résident des Nations Unies au Burundi par le Secrétaire général M. António Guterres. Selon le communiqué du Groupe des Nations Unies pour le développement durable, « M. Mama a plus de 20 ans d’expérience dans la direction des affaires dans les domaines du développement durable, des affaires humanitaires et de la consolidation de la paix ».

Avant sa nomination, il a occupé le poste de Coordonnateur résident et de Représentant résident du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) au Togo.

Il a été précédemment Chef du Bureau pour le pilier "Opérations et État de droit" de la Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO).

Damien Mama a été également Directeur de la Section de la stabilisation et du relèvement au sein de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA).

Il fut aussi Représentant résident adjoint du PNUD au Togo, Conseiller en matière de politiques et de planification au Bureau du coordonnateur résident au Soudan du Sud et Coordonnateur électoral régional au sein de l’Opération des Nations Unies au Burundi (ONUB).

Titulaire d’un master en gestion du développement de l’Université de la Ruhr, à Bochum, en Allemagne et d’un master en géographie et aménagement du territoire de l’Université d’Abomey-Calavi, au Bénin, M. Mama a travaillé pour des organisations non gouvernementales, en Afrique de l’Ouest, dans les domaines de la gouvernance et de l’éducation civique.

