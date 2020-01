Son éminence Dagbo Hounon TOMADJLɛHOUKPϽN HOUWAMɛNOU MɛTϽGBOKANDJI a procédé ce jeudi 09 janvier 2020 au lancement du premier regroupement mondial de sympathisants Vaudou : l’Ordre Suprême des Ancêtres. Cet ordre qui a vu le jour à la veille de la fête nationale du Vaudou célébrée le 10 de chaque a pour objectif d’organiser, de mobiliser, de promouvoir et de défendre les intérêts des membres de la communauté mondiale tout en assurant leur épanouissement.

La création de l’Ordre Suprême Des Ancêtres est une initiative noble car elle « permettra de réunir, pour la première fois, les 50 000 000 de sympathisants Vaudou répartis partout à travers le monde ». Plusieurs objectifs sont assignés à cette organisation non-gouvernementale. Dans sa mission principale, elle discernera des prix aux personnes qui par leur travail s’engagent pour la cause de la promotion de la diversité, la paix entre les peuples et la fraternité.

L’Ordre Suprême Des Ancêtres aura également comme « fondement de lutter contre toutes les formes de racismes ou de persécutions et de discrimination ». Plus précisément, « l’ordre mettra en place des initiatives visant à unir, au sein d’un même forum, toutes les parties prenantes à l’échelle internationale ayant comme mission ou centre d’intérêt la culture et les intérêts Vaudou ».

Aussi, l’Ordre développera-t-il « des programmes d’enseignement et déploiera des moyens de diffusion tels : l’exploitation de médias dédiés à la culture du Vaudou, des conférences internationales, des séminaires, des colloques, des concours et remises de médailles ». Il est appelé à prioriser « les initiatives de consultation entre les sous-pontifes nationaux et leur homologues régionaux d’Afrique, d’Europe, d’Amérique et ailleurs dans le monde ». Dans ce cadre, l’Ordre mettra sur pied des chapitres régionaux et nationaux.

Le Vaudou

Le vaudou est né de la rencontre des cultes traditionnels des dieux yorubas et des divinités fon et ewe, lors de la création puis l’expansion du royaume Fon d’Abomey aux XVIIe et XVIIIe siècles. Le vaudou est le fondement culturel des peuples qui sont issus par migrations successives de Tado au Togo, les Aja (dont les Fons, les Gouns, les Ewe… et dans une certaine mesure les Yoruba…) peuples qui constituent un élément important des populations au sud des États du Golfe du Bénin (Bénin, Togo, Ghana, Nigéria etc ).

Akpédjé AYOSSO

9 janvier 2020 par