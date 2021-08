Daagbohounon II invite les populations à se faire vacciner

A l’instar de plusieurs autres épidémies et pandémies connues par le passé, la vaccination est le seul moyen de préserver sa santé face au Covid-19 qui sévit actuellement. Le président de la plateforme nationale des structures religieuses engagées pour la promotion de la santé au Bénin, Dada Daagbohounon Houna II l’a souligné au cours d’un entretien à la presse.

Face à la polémique autour de la vaccination contre le Coronavirus, Dada Daagbohounon Houna II a donné de la voix. Dans une interview accordée à la Radio nationale, il invite la population à se faire vacciner. « Nous avions eu dans ce pays la variole qui avait sévi, mais finalement on a trouvé des remèdes non seulement à la tradition mais aussi à la modernité », a rappelé le chef traditionnel exhortant les populations à recevoir leurs doses de vaccin anti Covid-19.

« La bonne santé de nos temples, de nos églises et de nos mosquées passe par la bonne santé de nos disciples, de nos adeptes, de nos sympathisants », a-t-il poursuivi. « En plus des mesures éditées par le gouvernement, nous avons nos mesures traditionnelles que nous prenons », a rassuré le chef traditionnel. A l’en croire, ces mesures mises ensemble permettront de pousser très loin la maladie du Coronavirus.

Dada Daagbohounon Houna II exhorte toute la population à ne pas se fier « aux informations diffamatoires ». La santé souligne-t-il, « coûte très chère ».

F. A. A.

