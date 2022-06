DIEU LUI-MEME, N’A PAS PRIS SA RETRAITE !

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! Sinon mon Cousin, le pasteur Augustin SOSSA, après avoir créé son entreprise dénommée Mission Evangélique de la Foi ( MEF), quand nous étions encore jeunes, n’a pas vu le temps passer, et voilà que de ses ouailles veulent l’envoyer à la retraite forcée, dans la force de ses 73 ans d’âge ; parce qu’il aura juste omis de mettre dans les statuts de sa société évangélique, que seul Dieu, son Client Principal ,dont il truste depuis des décennies, sous le soleil et sous le vent , la bénédiction et le salut pour ses fidèles, a le pouvoir de l’envoyer au repos et non une bande de juges mécréants...

Et voilà une énième crise secouant la très large, grande et variée Eglise Evangélique au Benin. Ces crises ayant le mérite de voir les protagonistes distribuer un peu de l’argent des quêtes dominicales dans des publications de la place ...De mémoire d’alcoolique, l’une de ces crises, mais plus sexy et surtout des plus bénéfique pour les écrivaillions au début des années 2000, fut celle qui secoua l’entreprise, ou si vous voulez, l’église de mon regretté de mémoire Cousin, pasteur Justin KOSSOKO, fondateur de son Union Renaissance d’Homme en Christ (URHC) ,avec son fameux trouble d’amour, dénoncé par quelques fidèles aigris et mauvaises langues, qui ne trouvaient pas leurs comptes dans ces troubles d’amour au cours desquels, les femmes fidèles de l’église se mettaient tellement en état de se pénétrer des enseignements bibliques ,qu’elles se retrouvaient toutes nues et que les hommes dans un saint émoi des sens étaient obligés de les couvrir de leur corps...

Et vous tous mes Neveux et Nièces qui en ces temps-là criaient que c’était tellement biblique que ces gens s’aimassent les uns sur les autres, vous êtes de véritables pagaile.

30 juin 2022 par