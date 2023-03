80 jeunes soudeurs et électriciens formés dans le cadre du projet de construction du Pipeline Export Niger-Bénin ont reçu leur attestation des mains du Ministre des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle, Kouaro Yves Chabi. C’est à travers une cérémonie officielle organisée vendredi 17 mars 2023, au Lycée Technique Professionnel d’INA dans la commune de Bembèrèkè.

« Vous avez le devoir de faire valoir vos nouvelles compétences. Je vous exhorte, en conséquence, à faire preuve d’abnégation, de dynamisme et de courage afin d’occuper la place qui est la vôtre sur le marché du travail ». Ainsi s’est adressé Ministre des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle, Kouaro Yves Chabi, vendredi 17 mars 2023, aux 80 jeunes soudeurs et électriciens du programme « Cultiver des talents » du projet de construction du Pipeline Export Niger-Bénin.

C’est à l’occasion de la remise d’attestation de fin de formation aux soudeurs et électriciens du Borgou, l’un des départements que traversera le pipeline Niger-Bénin en construction. La formation est axée sur les techniques de soudure montante des tuyaux, la maintenance des panneaux en serrurerie et sur les techniques de câblage domestique et industriel en électricité. Des métiers à fort potentiel d’inclusion et indispensables dans plusieurs secteurs d’activités et de grands travaux actuellement engagés par le Gouvernement, notamment les activités sur le projet Pipeline Export Niger-Bénin, selon le Ministre des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle.

Le ministre n’a pas manqué de féliciter les formateurs, l’équipe du Lycée Technique Professionnel d’INA, les cadres de nos deux Ministères et toutes les personnes qui n’ont ménagé aucun effort durant toute la formation. « Les témoignages qui me sont revenus sont encourageants et je vous invite à continuer sur cette lancée pour le bonheur de nos populations », a indiqué Kouaro Yves Chabi.

Une première cohorte de 30 jeunes provenant des communes de Sèmè-Podji, de Cotonou et d’Abomey-Calavi avaient été formées sur les techniques d’échafaudage au Lycée Technique d’Amitié Sino-Béninoise d’Akassato dans le cadre du programme « Cultiver des talents ».

La construction du Pipeline Export Niger-Bénin impactera les populations riveraines des départements de l’Alibori, du Borgou, des Collines, du Plateau et de l’Ouémé, soit 17 communes et 152 villes et villages.

