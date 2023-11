En Conseil des ministres, ce mercredi 29 novembre 2023, le gouvernement béninois a décidé de la création du Centre national d’Investigations numériques (CNIN).

« La nécessité impérieuse de poursuivre la lutte contre la cybercriminalité a conduit à la redéfinition des axes stratégiques implémentés jusqu’ici en vue de consolider les efforts des entités impliquées pour de meilleurs résultats », informe le Conseil des ministres. La même source renseigne que cette détermination s’est traduite par le recours à des technologies plus modernes, le renforcement en ressources humaines et la coordination des activités opérationnelles.

Se fixant comme objectif l’efficacité plus affichée dans toutes les investigations liées à l’usage des nouvelles technologies, le gouvernement béninois a décidé de créer le centre national d’Investigations numériques (CNIN). Il s’agit d’une structure unique constituée de multiples compétences. Le Centre national d’Investigations numériques reprendra « les attributions de l’Office central de Répression de la Cybercriminalité et disposera de missions plus élargies absorbant partiellement celles de l’Agence des Systèmes d’Information et du Numérique (ASIN) relatives à la lutte contre la cybercriminalité », précise le Conseil des ministres.

A.A.A

29 novembre 2023 par ,