La création de l’Union des chambres de commerce africaines en Suisse (UCCAS) (www.UCCAS.ch) a été annoncée aujourd’hui. L’UCCAS représente plus de 15 chambres de commerce africaines indépendantes en Suisse, ainsi que 15 marchés africains. Cette organisation a pour but de promouvoir les échanges commerciaux et les investissements entre les entreprises suisses et africaines, en agissant comme facilitateur pour les entreprises souhaitant s’implanter sur les deux régions.

La création de l’UCCAS est donc un pas important vers un partenariat commercial plus étroit et plus efficace pour le secteur privé entre la Suisse et l’Afrique.

Un terrain de lutte d’influence

N’oublions pas que l’Afrique est devenue une région stratégique et un terrain de lutte d’influence grâce à son énorme potentiel. L’Afrique est un continent en croissance démographique exponentielle. Il est le deuxième continent le plus peuplé.

Informer sur l’économie africaine à un large publique

Dans ce contexte, l’UCCAS a prévu de créer une émission télévisée hebdomadaire sur l’économie africaine. Cette émission permettra aux entreprises désireuses de se faire connaître et de toucher un public cible adapté.

Exemple d’entreprise Suisse accompagnée

La VICI Swiss Intelligence, une entreprise suisse spécialisée dans le cyber-renseignement et contre-renseignement, bénéficie de l’accompagnement de l’UCCAS. Elle propose ses compétences et ses solutions en matière de renseignement et de contre-renseignement depuis la Suisse, en Suisse et dans le monde. Alors que le continent africain embrasse de plus en plus la transformation numérique et digitale, dans un but évident d’autonomie. VICI Swiss Intelligence propose également des formations pour les nouveaux métiers du cyber-renseignement et de cyber-analyste, ceci, afin de former la jeunesse africaine, entreprises et États, à se protéger davantage à l’avenir en étant offensif et autonome sur les marchés.

