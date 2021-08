Covid-19 a tué 6 enseignants d’université

Le monde universitaire n’est pas épargné par la résurgence des cas de coronavirus au Bénin. En quelques jours, on a déploré six décès dans le rang des enseignants.

L’Université enregistre également des morts depuis la recrudescence des cas graves et des décès liés à la pandémie de coronavirus au Bénin.

06 enseignants sont décédés à cause de la Covid-19 dans la période du 19 au 24 août 2021. Il s’agit des professeurs Gabriel Orou Bagou du département des Lettres Modernes et ex Directeur de l’Office du Baccalauréat (DOB), Fabien Houngbé de la Faculté des Sciences de la Santé, Jean Marie Zohou, Gossou Houinou de l’Ecole Polytechnique d’Abomey-Calavi, Claude Adandédjan, Léopold Fakambi de la Faculté des Sciences Agronomiques.

Ces décès liés à la Covid-19 survenus en un laps de temps sont le signe que l’heure est grave. Ce n’est plus le moment de tergiverser, pour les personnes encore réticentes, il est temps de se faire vacciner.

D’ailleurs, la ministre l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a exhorté les acteurs des Universités du Bénin à se faire vacciner. « Face à la propagation de ce virus (coronavirus, ndlr), nous devons nous mobiliser tous ensemble pour lutter efficacement en nous protégeant et en protégeant tous les membres de notre communauté. Pour ce faire, le moyen le plus efficace pour lutter contre cette pandémie en plus de l’observance des gestes barrières, à l’heure actuelle, reste la vaccination. Ainsi, je vous invite tous, à nous faire vacciner et faire vacciner vos proches afin d’éviter de contracter ce virus », a indiqué la ministre Eléonore Ladékan Yayi, dans un message adressé, mardi 24 août 2021, aux recteurs des Universités publiques du Bénin ; directeurs généraux, centraux et techniques du ministère de l’enseignement supérieur ; divers collaborateurs ; aux étudiants et usagers des universités.

M. M.

26 août 2021