Cour et salles de classe inondées au Ceg Godomey

Difficile pour les élèves du CEG Godomey de poursuivre les activités scolaires. Du fait des pluies qui se sont abattues sur la zone méridionale du pays ces derniers jours, tout l’établissement est inondé.

La cour du collège tout comme les salles de classe des bâtiments C, D et E sont inondés. Ce qui empêche le déroulement des activités scolaires. Même si les élèves parviennent à accéder à l’établissement via des morceaux de briques posés ça et là, l’accès aux salles de classe leur est difficile. L’eau y ayant dressé son lit.

De sources proches de l’administration, tous les élèves des classes intermédiaires sont autorisés à rester à la maison. Seuls les candidats aux examens de BEPC et du BAC poursuivent encore les cours.

Le Ceg de Godomey fait partie des plus grands centres d’examen dans le département de l’Atlantique. Les autorités sont appelés à prendre les mesures nécessaires afin de faciliter le bon déroulement des examens aux candidats.

F. A. A.

29 juin 2020 par