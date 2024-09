Cotonou valide le Fonds d’Etude Climat de la BOAD

La Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) (www.BOAD.org), en partenariat avec l’Union Européenne, a organisé un séminaire de haut niveau sur la Finance Climat, à Cotonou. Cette rencontre a rassemblé des acteurs publics et privés d’Afrique de l’Ouest, dans le but de standardiser les études de faisabilité des projets climat et de renforcer les mécanismes d’abondement du Fonds d’Études Climat (FEC).

Le FEC, institué par la décision n°069 du Conseil des Ministres de l’UMOA le 22 septembre 2023, vise à répondre aux défis croissants auxquels font face les États de la zone UEMOA en matière de lutte contre le changement climatique. Lors de ce séminaire, les discussions ont mis en lumière la nécessité d’accélérer les investissements climatiques et d’accroître la mobilisation de la finance climat.

Le vice-président de la BOAD, M. Moustapha BEN-BARKA, a exprimé sa satisfaction : « Cette Déclaration de Cotonou marque un tournant décisif vers une économie résiliente au changement climatique, en consolidant notre engagement collectif pour le développement durable dans la zone UEMOA. »

Standardisation & Mécanismes de financement

Ce séminaire a permis d’aboutir à une nomenclature sectorielle minimale pour les études de faisabilité des projets climat. Cette nouvelle approche facilitera l’intégration des co-bénéfices climatiques et des Objectifs de Développement Durable (ODD) dans les projets à travers la région. Par ailleurs, les participants ont exploré différentes options d’abondement du Fonds d’Études Climat, en évaluant leur pertinence dans le contexte communautaire. Cela inclut des financements innovants adaptés aux réalités régionales, permettant ainsi de mieux structurer les projets climatiques et d’assurer leur viabilité à long terme.

Des Résultats Concrets pour l’Avenir

La Déclaration de Cotonou entérine les conclusions de ce séminaire et sera présentée aux Ministres des Finances des États membres pour portage jusqu’à la Conférence des Chefs d’Etats. Ce document constitue un guide essentiel pour assurer le financement durable des études des projets climatiques à l’échelle régionale.

A propos de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) :

La Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) est l’institution commune de financement du développement des Etats de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA). Etablissement public à caractère international, la BOAD a pour objet, aux termes de l’Article 2 de ses statuts, « de promouvoir le développement équilibré des Etats membres et de réaliser l’intégration économique de l’Afrique de l’Ouest » en finançant des projets prioritaires de développement. Elle est accréditée auprès des trois mécanismes de financement de la finance climat (GEF, AF, GCF). Depuis 2009, la BOAD siège en tant qu’observateur à la CCNUCC et participe activement aux discussions relatives à la construction d’une architecture internationale de la finance climat. Elle abrite, depuis janvier 2013, le premier Centre régional de collaboration (CRC) sur le Mécanisme pour un développement propre (MDP) dont le but est d’apporter un soutien direct aux gouvernements, aux ONG et au secteur privé, pour l’identification et le développement de projets MDP. Depuis le 15 octobre 2023, la Banque co-préside avec Bancoldex, la Banque Colombienne de développement des affaires et de l’exportation, l’International Development Finance Club (IDFC), qui rassemble 26 banques nationales, régionales et bilatérales de développement du monde entier.

