Cotonou accueille la conférence régionale africaine d’Interpol

La 25ème conférence régionale africaine d’Interpol s’est ouverte, ce mardi 28 juin 2022, au Palais des Congrès de Cotonou. La rencontre prévue pour durer trois jours vise à mettre en évidence les problèmes de criminalité spécifiques et concrets dépassant les frontières nationales qui se posent dans la région ; élaborer et adopter un plan d’actions régional ou encore, proposer des solutions « sur mesure » aux défis criminels et problèmes se posant dans la région, et obtenir l’engagement de tous les pays membres à coopérer.





C’est dans un contexte où l’Afrique est confrontée à de nombreux défis sécuritaires qu’a lieu à Cotonou, la 25ème conférence régionale africaine d’Interpol. Défis qui ont noms, trafic de drogues, immigration clandestine, cybercriminalité, blanchiment de capitaux, traite d’êtres humains, trafic de migrants, trafic d’armes, contrefaçon et le terrorisme. L’organisation de cette conférence selon le ministre de l’intérieur, témoigne de l’engagement du gouvernement béninois à lutter contre la criminalité transnationale organisée y compris le terrorisme, à travers une coopération régionale et internationale renforcée.

Alassane Seïdou a saisi l’occasion pour exprimer la reconnaissance de tout le peuple béninois et de la Police Républicaine du Bénin envers l’Organisation Internationale de Police Criminelle pour la solide coopération entretenue depuis plusieurs décennies, ainsi que de l’appui remarquable qu’elle apporte au Bénin.

Prennent part à cette rencontre de l’organisation internationale de la Police criminelle africaine, les chefs de bureaux centraux nationaux d’Interpol, les observateurs, le vice-président pour l’Afrique d’Interpol, le secrétaire général d’Interpol et bien d’autres acteurs sécuritaires.



