Cotonou accueille la 4e session d’évaluation des programmes PCTL2 et PRADEF

La 4e session du Comité d’Orientation Stratégique (COS) du Programme de Coopération Transfrontalière Locale phase 2 (PCTL2) et du Programme Régional d’Appui à la Décentralisation Financière (PRADEF) en Afrique de l’Ouest s’est tenue, mercredi 19 mars 2025, à l’hôtel Golden Tulip de Cotonou. La session présidée par le Commissaire Jonas Gbian a réuni le Président du Conseil des Collectivités Territoriales de l’UEMOA (CCT-UEMOA) ; la Cheffe de Coopération internationale du Bureau de coopération suisse au Bénin, les membres et représentants du CCT-UEMOA.

Échanger, apprécier les résultats et identifier les mesures nécessaires à une meilleure performance dans le cadre du Programme de Coopération Transfrontalière Locale phase 2 (PCTL2) et du Programme Régional d’Appui à la Décentralisation Financière (PRADEF) en Afrique de l’Ouest. Tel est l’objectif de la 4e session du Comité d’Orientation Stratégique (COS) du PCTL2 et du PRADEF. Ces deux programmes soutenus par la Commission de l’UEMOA et la Coopération suisse visent d’une part à fournir un accès aisé et accru des services socio-économiques et culturels aux populations vivant dans les zones transfrontalières de l’Afrique de l’Ouest et d’autre part à accroître les moyens supplémentaires alloués par les Etats aux Collectivités Territoriales dans le cadre des politiques de développement afin d’améliorer les services publics de base délivrés aux populations. Selon le président du Conseil des Collectivités Territoriales de l’UEMOA (CCT-UEMOA), il s’agit au cours de cette 4e session d’examiner et d’adopter le rapport d’exécution des activités 2024 du PCTL 2 et du PRADEF ; de valider les Plans de Travail et de Budget Annuel (PTBA) 2025 desdits programmes ; de formuler des recommandations pour une mise en œuvre et durable du PCTL 2. Sans oublier l’examen et la validation du projet de règlement intérieur du Comité d’Orientation Stratégique du PCTL2/PRADEF. La session permet aussi d’échanger sur les modalités opérationnelles en vue d’accélérer les dernières activités du PCTL2.

Des avancées significatives

Des progrès ont été enregistrés dans le cadre de la mise en œuvre des programmes. Avec le PCTL, l’appui de la Coopération suisse à l’UEMOA a permis selon Elisabeth Pitteloud Alansar, d’amorcer des chantiers innovants dans des zones et villages difficiles d’accès. A l’en croire, les efforts consentis contribuent aux conditions d’un maintien de la stabilité. « Les instances de dialogue mises en place, les pistes de désenclavement, les marchés et aménagements hydro-agricoles, les écoles et autres projets culturels et sportifs accroissent les capacités de résilience des populations frontalières », a affirmé la Cheffe de la Coopération internationale au Bureau de la Coopération suisse au Bénin. Elisabeth Pitteloud Alansar a rassuré de la volonté de la Suisse de rester engagée en Afrique de l’Ouest et dans le Sahel particulièrement. « Cela nécessitera d’innover avec des modalités plus agiles et plus efficaces qui rendent les services de base effectifs dans des délais maitrisés », a-t-elle ajouté.

Le Commissaire chargé du Département de l’Aménagement du Territoire Communautaire et des transports a salué l’engagement de toutes les parties qui ont contribué à la mise en œuvre de ces deux programmes importants pour l’espace communautaire. Malgré les résultats encourageants, souligne Jonas Gbian, certaines difficultés demeurent, notamment le contexte sécuritaire fragile et la raréfaction des ressources financières. « Dans ce cadre, l’un des principaux défis aussi bien pour la Coopération suisse que pour la Commission de l’UEMOA pour les prochaines années, sera d’accompagner le CCT-UEMOA et les faîtières transfrontalières dans la mobilisation de ressources financières additionnelles en vue de poursuivre la mise en œuvre des projets aux profits des populations », a-t-il affirmé. Dans le but d’apprécier les acquis du PCTL2, les participants procèderont le 21 mars 2025 à la visite sur le terrain des réalisations dans les communes de Athiémé et de Lokossa et au sein de l’OCT SBT Sud Bénin / Sud Togo. Le Commissaire Jonas Gbian reste convaincu que les recommandations qui seront formulées au cours de cette 4e session permettront de bien achever la mise en œuvre des Programmes PCTL et PRADEF et d’améliorer la vie des populations.

Akpédjé Ayosso

19 mars 2025 par ,