Cotonou abrite African Vintage Festival du 19 au 22 août

Cotonou plus précisément le Foyer des Marins sis au quartier Jak accueille African Vintage Festival du jeudi 19 au dimanche 22 août 2021.

La première édition du "Quartier rétro" ou African Vintage Festival a été lancée le jeudi 19 août 2021. Durant quatre jours, le public de Cotonou et environs va se plonger dans l’univers des années 30 à 60. Expositions, vernissages, shooting photos, projection de vidéo, défilé de mode, show sapologie congolaise, soirée bal poussière, etc sont au programme à African Vintage Festival qui se déroule au Foyer des Marins au quartier Jak sis à Cotonou.

Les festivaliers qui ont fait le déplacement à l’ouverture ce jeudi ont pu revivre ou vivre le passé à travers des automobiles, des mobiliers, des vinyles, etc.

Des automobiles d’une autre époque notamment la voiture la plus vendue (1930-2003) et restée indémodable, des appareils électro ménagers, des motocyclettes "retro" sont à découvrir sur African Vintage Festival.

LE PROGRAMME

